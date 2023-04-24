عضو بالكونجرس الأمريكي يطالب بالتوقف عن مساعدة أوكرانيا

قال عضو الكونجرس الأمريكي، بول جوسار، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن مساعدة أوكرانيا والتدقيق في ما قد أرسل في وقت سابق.

وقال جوسار: "أنفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس بالفعل حوالي 200 مليار دولار من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين لرعاية حرب بالوكالة في أوكرانيا. يجب ألا نرسل سنتًا ويجب أن ندقق الأموال التي تم إرسالها بالفعل".

وأضاف جوسار، أنه “حتى الآن، لم تزود الإدارة الكونجرس بنسخ من الوثائق المتعلقة بتحويل الأموال إلى أوكرانيا”.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الجمهوريون في الكونجرس، أرسلوا خطابًا إلى البيت الأبيض يحثهم فيه على وقف المساعدات لأوكرانيا حتى يتم اقتراح استراتيجية دبلوماسية لحل النزاع.