لأول مرة.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 20 ألف جنيه

تخطى سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 24-4-2023 حاجز ال ٢٠ ألف جنيه، حيث سجل سعر الجنيه الذهب 19920 جنيه بالإضافة إلى 48 جنيها عن كل جرام.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-4-202 في مصر

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم 24 أبريل 2023 في مصر ضمن نشرته الخدمية.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار،

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2143 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2845 جنيها بدون مصنعية ليصل قرب مستوى 3000 جنيه للجرام بعض إضافة الدمغة و المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2490 جنيه للبيع و 2470 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم، قيمة 19920 جنيه للشراء.

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 ابريل، انخفاض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104 عقد وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقد.



وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 176 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 72 أمر تداول فقط.



البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء الذهب التي شاهدناها في ارتفاع متزايد في عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمة المصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.



أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.