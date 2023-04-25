للمصريين بالخارج.. أسعار كيا سورينتو الجديدة في الكويت| صور

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا مجموعة من أقوى السيارات الرياضية رباعية الدفع في السوق الكويتي، من أبرزها كيا سورينتو موديل 2023 الجديدة.

كيا سورينتو موديل 2023

مواصفات السيارة كيا سورينتو موديل 2023

جاءت السيارة كيا سورينتو موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 268 حصانا، سعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات أو دفع رباعي حسب الفئة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.7 ثوان.

كيا سورينتو موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة كيا سورينتو موديل 2023

الطول الكلي: 4.810 متر

العرض الكلي: 1.900 متر

الارتفاع الكلي: 1.700 متر

قاعدة العجلات: 2.815 متر

سعة صندوق السيارة: 320 لتر

سعة خزان الوقود: 70 لتر

كيا سورينتو موديل 2023

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023 في الكويت:

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 8,000 دينار.

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 8,000 دينار.

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 8,200 دينار.

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 8,200 دينار.

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 9,000 دينار

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 9,500 دينار

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة قدرها 10,200 دينار

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الثامنة بقيمة قدرها 10,500 دينار

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة التاسعة بقيمة قدرها 10,500 دينار

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة العاشرة بقيمة قدرها 11,600 دينار

كيا سورينتو موديل 2023 الفئة الحادية عشرة بقيمة قدرها 12,700 دينار