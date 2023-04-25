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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة عامل تناول طعاما فاسدا في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، مصرعه؛ إثر تناوله وجبة طعام فاسدة، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث استقبله المستشفى المركزي في حالة تعب شديد، وتوفي في أثناء تقديم العلاج اللازم له.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة؛ عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (علاء م ج م- 36 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصابا بحالة إعياء شديد، ادعاء تناول طعام فاسد، وتوفي عقب وصوله.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه، المدعو (عصمت م ج م-41 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بحدوث إصابة شقيقه المذكور التي أودت بحياته عقب تناوله طعام فاسد.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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