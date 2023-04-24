مصرع عامل وإصابة أربعينية في مشاجرة مُسلحة بـ دار السلام سوهاج

لقي عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر، مصرعه بينما أصيبت ربة منزل في منتصف الاربعينيات من العُمر؛ أثناء مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، بنجع الشيخ امبادر بقرية البلابيش قبلي، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وقوع مشاجرة بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بيت عائلتين بالشيخ امبادر بالبلابيش قبلي؛ ما أدى إلى مصرع (أحمد ب. ع- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وإصابة اعتماد أ س- 45 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية).

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي بينما تم نقل المُصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.