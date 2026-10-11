تخليدا لرجال النصر.. صورة المجند البطل "يحيى حسانين" تزين مدرجات الزمالك في ذكرى أكتوبر

حرصت جماهير نادي الزمالك على رفع صورة المجند البطل يحيى أحمد حسانين (ابن مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية)، مرتديًا قميص النادي الملكي، رفقة علم مصر في مدرجات القمة.

وأكد مصدر في تصريحات صدي البلذ أن صورة المجند المتواجد بمدرجات جماهير الزمالم تعود للبطل يحيى حسانين وليس الراحل حمادة أمام

وجاء هذا التكريم الجماهيري في المدرجات مزجًا بين الفخر الوطني ببطولات أبناء مصر في حرب الاسترداد والكرامة، والاعتزاز بانتساب هذا البطل المقاتل لكيان نادي الزمالك.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.