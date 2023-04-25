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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وهي بتلعب.. مصرع رضيعة صعقا بالكهرباء في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت رضيعة لم تبلغ من عُمرها سوى عام وأربعة أشهر، مصرعها صعقًا بالكهرباء؛ حيث أن يديها لامست أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية أثناء لهوها بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفلة (عبير خ ا ع- تبلغ من العُمر عامًا وأربعة أشهر- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (خلف ا ع ع- 42 سنة- نجار مسلح- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يديها إحدى الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية؛ ما نتج عنه صعقها ووفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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