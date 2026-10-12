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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق: شحن العداد يوميا بـ50 جنيها لا يختلف عن شحنه بنفس القيمة شهريا

رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق: شحن العداد يوميًا بـ50 جنيهًا لا يختلف عن شحنه بنفس القيمة شهريًا
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق: شحن العداد يوميًا بـ50 جنيهًا لا يختلف عن شحنه بنفس القيمة شهريًا
شيماء جمال

أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في بداية الشهر لا يرتبط بتحديد شريحة الاستهلاك أو أسعار الكهرباء، موضحًا أن قيمة الاستهلاك تتحدد وفقًا لكمية الكهرباء المستخدمة والتعريفة المقررة.

وأوضح حافظ سلماوي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من مزايا العداد مسبق الدفع إتاحة معرفة المبالغ التي دفعها المستهلك وما تبقى عليه، مشيرًا إلى أن شحن العداد يوميًا بمبلغ 50 جنيهًا لا يختلف من حيث إجمالي المبلغ عن شحنه بالقيمة نفسها على مدار الشهر.

وأضاف حافظ سلماوي، أن تعريفة الكهرباء مقسمة إلى أربع مجموعات، من بينها مجموعة الأولى بالرعاية، التي أشار إلى أنها تشمل استهلاكًا قدره 100 وات، كما أوضح أن هناك خصومات تتعلق ببعض الرسوم، من بينها خدمة العملاء والنظافة، وفقًا لقيمة الفاتورة، لافتًا إلى أنه إذا تجاوزت الفاتورة 1000 جنيه، يُخصم منها 100 جنيه، بحسب ما ذكر.

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أشار حافظ سلماوي إلى أن المباني التي تضم أدوارًا موصلة بالكهرباء بصورة مخالفة يجب أن يتم تركيب عدادات كودية لها، بينما يمكن أن تكون الأدوار غير المخالفة مزودة بعدادات عادية، مؤكدًا أن تحديد وضع المبنى يخضع للتوصيف الذي يقرره الحي، وقد يحدث أن يُصنف مبنى على أنه مخالف رغم عدم وجود مخالفة في بعض أدواره.

وشدد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ومراجعة استخدام الأجهزة المنزلية، داعيًا المواطنين إلى إطفاء الأجهزة التي لا يحتاجون إليها، موضحًا أن التليفزيون وجهاز الاستقبال «الريسيفر» من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء داخل المنازل.

ونصح حافظ سلماوي بضرورة وضع الثلاجة في مكان جيد التهوية، والتأكد من سلامتها وكفاءة الإطار المطاطي لبابها، مشيرًا إلى أن الثلاجات القديمة تستهلك كهرباء أكثر من الثلاجات الحديثة، مؤكدًا أن شركة الكهرباء مسؤولة عن تقديم الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الاستهلاك بصورة منتظمة لضمان معرفة قيمة الاستهلاك والتحكم فيه.

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