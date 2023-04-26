حاملا حقائب الذكريات| “الحنين” يعود بـ ميسي إلى برشلونة.. وهذه كواليس عدم التجديد لباريس سان جيرمان

في صيف عام 2021، انتقل ليونيل ميسي، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما انتهى عقده مع نادي برشلونة الإسباني الذي لعب له لمدة 21 عامًا.

وكانت هذه الخطوة مفاجئة للجميع، حيث أن ميسي كان يعد رمزًا لبرشلونة ولم يكن يُتوقع أن يغادر النادي الكتالوني, ولكن بعد تجديد النادي لعقد ميسي مع تخفيض كبير في راتبه وبسبب القيود المالية التي كان يواجهها برشلونة، اضطر اللاعب للبحث عن فريق جديد.

وبعد فوز فريقه باريس سان جيرمان على أنجيه في مباراة قدم خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرة حاسمة مبدعة إلى زميله الفرنسي كيليان مبابي، عاد الأول إلى المدينة التي قضى خلالها معظم فترات حياته، برشلونة.

ميسي وصل إلى برشلونة بـ15 حقيبة

وكان الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو أعلن تفاصيل جديدة بشأن اقتراب ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى برشلونة، قائلا: “ميسي وصل إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه”، مشيرا إلى أنها ليست زيارة اعتيادية للنجم الأرجنتيني إلى برشلونة؛ حيث إن بيبي كوستا كان يحمل 15 حقيبة سفر.

سر زيارة ليونيل ميسي إلى برشلونة

وذكر تقرير على صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، وهو الهدف الرئيسي لإدارة برشلونة لتعزيز فريقها هذا الصيف، سيقضي بضعة أيام مع زوجته وأطفاله الثلاثة في منزله في المدينة الإسبانية، مستغلاً حقيقة أن مدربه كريستوف غالتييه، منح إجازة لفريق العاصمة الفرنسية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف التقرير، أن محيط اللاعب ميسي أكد أن تواجده في برشلونة حاليًا ليس له علاقة بعودته إلى الفريق، وبشكل عام لن تستطيع إدارة برشلونة نقل عرضها إلى ليو، وتحديدًا إلى والده خورخي المسؤول عن التفاوض، حتى تمنحها "الليغا" الضوء الأخضر لذلك من الناحية المالية.

في الوقت الحالي، لم يجدد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى الآن، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط لمحاولة إقناع ليو بالاستمرار في باريس .

وينتهي عقد ليونيل ميسي، الذي سيتم 36 عاما في يونيو المقبل، مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو.

ولم يتفق ميسي مع باريس سان جيرمان على تمديد العقد بين الطرفين، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط على النجم الأرجنتيني لإقناعه بالاستمرار في باريس.

ويريد ميسي مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، والبقاء في أوروبا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.



عائلة ميسي تحسم الجدل



وأوضح التقرير، أن أفراد عائلة ميسي يرحبون بالعودة لبرشلونة، بعد أن عاشوا هناك معظم أوقات حياتهم.

وأكد التقرير، إنه علي الرغم من السعادة التي تشعر بها أسرة ليو ميسي في باريس، إلا أنها تعتبر برشلونة بلدها الأصلي.

وقام الصحفيين بسؤال جوان لابورتا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد حول عودة ميسي للفريق، لكنه فضّل عدم الإجابة قائلًا: إنه وقت مباراة أتلتيكو مدريد فقط.