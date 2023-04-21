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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سواريز يفجر مفاجأة سارة لعشاق برشلونة بشأن عودة ميسي

صدى البلد

كشف الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق، وجيريمو البرازيلي الحالي، عن مفاجأة سارة لعشاق ومحبي البرسا بعودة ليونيل ميسي نجم الفريق السابق لصفوف البلوجرانا مرة أخري.

ونشر سواريز عبر حسابه الشخصي الرسمي على "تويتر" صورة له تجمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي وهما بقميص برشلونة، وعلق: "يعود".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم، ويرفض البرغوث فكرة تمديد عقده مع البي أس جي.

ويسعى برشلونة لإعادة ميسي بشكل جدي، من أجل تحقيق الاستفادة منه على المستوى الرياضي والاقتصادي.

ويعمل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على صفقة ميسي، ويسعى لحل العقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

وأفادت تقارير أن عقد ميسي مع برشلونة سيمتد حتى يونيو 2025، لكن سيحصل البرغوث على خيار يمنحه الحق في فسخ التعاقد في يونيو 2024.

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