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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. المؤتمر الصحفي الافتتاحي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

صدى البلد

يقام اليوم المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمجموعة النيل ببطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL بصالة حسن مصطفي بالقاهرة .

 

وتستضيف صالة حسن مصطفي منافسات بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL خلال الفترة من 26 إبريل وحتي 5 مايو . 


ويفتتح فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي - ممثل مصر -  منافسات مجموعة النيل، من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، بمواجهة  CFV بيرا (موزمبيق) يوم الأربعاء المقبل علي صالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة.


وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من المجموعة لنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في رواندا شهر مايو المقبل.


مباريات النادي الأهلي :


الأربعاء 26 أبريل - 6:00 مساء 
الأهلي - CFV بيرا (موزمبيق)

السبت 29 أبريل - 7:30 مساء 
الأهلي - سيتي اويلرز (أوغندا)

الثلاثاء 2 مايو - 8:30 مساء
الأهلي - كيب تاون تايجرز (جنوب أفريقيا)

الجمعة 5 مايو - 7:30 مساء
الأهلي - بترو أتليتيكو (أنجولا)

السبت 6 مايو - 7:30 مساء
الأهلي - سلاك (غينيا)

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