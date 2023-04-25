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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أشعل أسواق السمك والطلب عليه بالاسم| إيه حكاية جمبري الفراولة والكيلو بكام؟

جمبري الفرولة
جمبري الفرولة

جمبري الفراولة نوع أسماك نال اهتمام المواطنين خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب حديث منى زكى عنه عندما جسدت شخصية بائعة فى سوق السمك.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى البحث عن جمبري الفراولة وسعره الأصلى وسر ارتفاعه.

جمبري الفرولة 


ما هي مواصفات جمبري الفرولة ؟

ويبحث المواطنون عن مواصفات جمبري الفرولة الذي تصدر التريند بعد ظهوره بمسلسل "تحت الوصاية".

جمبري الفراولة سمى بهذا الاسم لأن لونه شديد الأحمرار، ويعيش جمبري الفراولة فى البحر الأبيض المتوسط.

وتم إكتشاف جمبرى الفراولة فى مصر منذ 8 سنوات تقريبًا، لذا فلا يعرفه كثيرون لأنه حديث الاكتشاف.

ويعيش جمبري الفرولة في درجة حرارة 25 تحت الصفر وبعمق من 700 لـ 1000 متر، لذا فلا يستطيع كثيرون اصطياده.

يرجع ارتفاع سعر جمبري الفراولة لأكثر من 1000 جنيه لاحتوائه على قيمة غذائية كبيرة فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامنيات والمعادن وغني بالفوائد الصحية.

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تصدير جمبري الفرولة

وأغلب إنتاجنا من جمبري الفراولة يصدر للخارج، ومن أكثر الدول المستوردة هي إيطاليا وإسبانيا، ويصل سعر الكيلو إلى 70 يورو.

أسعار الجمبرى

الجمبري نمرة 1 من 280 إلى 360 جنيها

الجمبري المجمد من 160 إلى 260 جنيها

سعر كيلو جمبري الفراولة ما بين 800 لـ 1000 جنيه

جمبري الفرولة 

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو القراميط ما بين 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيهات.

سمك البوري الممتاز ما بين 90 إلى 95 جنيها.

سعر الدنيس تراوح ما بين 120 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا بين 50 إلى 90 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 115 إلى 265 جنيها.

سعر كيلو موسى من 170 إلى 270 جنيها.

سعر كيلو أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيها.

كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 80 إلى 88 جنيها.

سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 75 إلى 79 جنيها.

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين35 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو فيليه أسماك البلطي من 130 إلى 200 جنيه.

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أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 22 أبريل 2023

سعر كيلو قشر بياض من 80 إلى 120 جنيها.

سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو بياض أملس من 60 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو الماكريل مجمد من 45 إلى 55 جنيها

سعر كيلو الوقار بين 60 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو موزة ما بين 35 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو البرانيس الإسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات.

جمبري الفرولة مواصفات جمبري الفرولة تصدير جمبري الفرولة اسعار الجمبري اسعار الاسماك اليوم

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