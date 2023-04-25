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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري خلال عيد الفطر

صدى البلد

شهد المتحف المصري بالتحرير إقبالا كبيرا من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفق تصريح مدير المتحف المصري بالتحرير الدكتور علي عبد الحليم.

قال عبد الحليم في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إدارة المتحف رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى قبل العيد، وأن قرار وزارة السياحة والآثار بمد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لتصبح من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء يوميا اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، كان له أثره في زيادة الزوار الذين أبدوا سعادتهم بالقرار.

موسم السياحة الصيفية

وأكد أن المتحف استعد لموسم السياحة الصيفية حيث يزداد عدد السائحين الأجانب، إضافة إلى موسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، حيث سيتم تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة لهم في كافة المجالات.

واشضار إلى أن المتحف استقبل خلال الفترة الماضية عددا من المسؤولين الأجانب خلال زيارتهم لمصر ومنهم رئيس قبرص ووزير الثقافة والسياحة الصيني.

وأكمل  أن المتحف احتفل مؤخرا بذكرى مرور 126 سنة على وضع حجر أساسه بمعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية التي تمثل الأدوات التي تم استخدامها أثناء وضع حجر أساس المتحف.

وأوضح أن المتحف المصري هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، يعرض مجموعة كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني، ولفت إلى إن المتحف شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية.

المتحف المصري اقبال كبير مدير المتحف المصرى موسم السياحة موسم السياحة الصيفية

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