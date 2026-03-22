أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعازيه لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث تحطم المروحية القطرية في المياه الإقليمية القطرية بسبب عطل فني أثناء تأدية الواجب.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة بأن أبو الغيط عبر عن مواساته القلبية لأسر الضحايا سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

كما أعرب البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا والجمهورية التركية في حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية، نتيجة تعرّضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء من البلدين.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه التام مع دولة قطر وجمهورية تركيا في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

