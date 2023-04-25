الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، في سوق العبور للجملة.
وجاءت قائمة أسعار الخضراوات كالتالي:
أسعار الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.
أسعار البطاطس بين 4 و5.5 جنيه.
سعر البصل بين 8 و12 جنيها.
أسعار الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
سعر الجزر بين 2.5 و6.5 جنيه.
أسعار الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيها.
سعر الباذنجان بين 6 و9 جنيهات.
أسعار الفلفل الرومي بين 11 و13 جنيها.
أسعار الفلفل الحامي بين 9 و15 جنيها.
أسعار الملوخية بين 8 و14 جنيها.
واستقر سعر الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
سعر البرتقال الصيفي يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.
سعر اليوسفي يتراوح من 8 إلى 12 جنيها.
سعر الليمون البلدي من 7 إلى 20 جنيها.
سعر التين البرشومي من 7 و15 جنيها.
أسعار الجوافة تتراوح من 6 إلى 12 جنيها.
سعر الرمان يتراوح من 8 إلى 18 جنيها.
أسعار الفراولة تتراوح من 7 إلى 10 جنيهات.
سعر الكانتالوب يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.