الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، في سوق العبور للجملة.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات كالتالي:

أسعار الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.

أسعار البطاطس بين 4 و5.5 جنيه.

سعر البصل بين 8 و12 جنيها.

أسعار الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

سعر الجزر بين 2.5 و6.5 جنيه.

أسعار الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيها.

سعر الباذنجان بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفلفل الرومي بين 11 و13 جنيها.

أسعار الفلفل الحامي بين 9 و15 جنيها.

أسعار الملوخية بين 8 و14 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

سعر البرتقال الصيفي يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر اليوسفي يتراوح من 8 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون البلدي من 7 إلى 20 جنيها.

سعر التين البرشومي من 7 و15 جنيها.

أسعار الجوافة تتراوح من 6 إلى 12 جنيها.

سعر الرمان يتراوح من 8 إلى 18 جنيها.

أسعار الفراولة تتراوح من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الكانتالوب يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.