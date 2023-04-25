مرسوم سلطاني عاجل بشأن زواج العمانييـن مـن أجانـب

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية فـي سلطنة عمان هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023 العدد (1490) من الجريدة الرسمية، وتضمن العدد تفاصيل مرسوم سلطانــي رقـــم 23/2023 فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب.

المادة الأولى

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣/٥٨ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

المادة الثالثة

توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

المادة الرابعة

يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة الخامسة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.