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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الخارجية السودانية للمجتمع الدولي

السودان
السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن السودان يثمن جهود المجتمع الدولي في إقرار الهدنة الإنسانية ووقع الصراع.

ودعت الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي إلي ضرورة تحميل قوات الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين والممتلكات.

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتمال حدوث "مزيد من النزوح" للأشخاص من السودان على الرغم من وقف إطلاق النار، حيث تدفق الآلاف بالفعل إلى تشاد وجنوب السودان المجاورتين، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل، فر ما لا يقل عن 20 ألف سوداني إلى تشاد.

عاد حوالي 4000 لاجئ من جنوب السودان، كانوا يعيشون في السودان، إلى وطنهم، حسبما قالت المتحدثة باسم المفوضية أولجا سارادو اليوم الثلاثاء.

وحذرت من أن الأرقام قد ترتفع، ومن المتوقع وفق الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين إلى 270،000.

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