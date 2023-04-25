نقص حاد في الغذاء والدواء.. توقعات كارثية للوضع في السودان

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل بشأن نقص الغذاء والدواء في السودان جراء الأحداث التي تشهدها حاليا.

وقالت سكاي نيوز إن نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود في السودان سيصبح "حادا بشدة" ولاسيما في الخرطوم نقلا عن مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حذرت من احتمال حدوث "مزيد من النزوح" للأشخاص من السودان على الرغم من وقف إطلاق النار، حيث تدفق الآلاف بالفعل إلى تشاد وجنوب السودان المجاورتين، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، فر ما لا يقل عن 20 ألف سوداني إلى تشاد وعاد حوالي 4000 لاجئ من جنوب السودان، كانوا يعيشون في السودان، إلى وطنهم، حسبما قالت المتحدثة باسم المفوضية أولجا سارادو اليوم الثلاثاء.

وحذرت من أن الأرقام قد ترتفع، ومن المتوقع وفق الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين إلى 270،000.

ليس لدى سارادو أرقام للدول الخمس الأخرى المجاورة للسودان، لكن المفوضية أشارت إلى أعداد غير محددة من الفارين من السودان.

وقالت أسوشيتد برس في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "يبدو أن القتال قد يؤدي إلى مزيد من النزوح داخل وخارج البلاد".