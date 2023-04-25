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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخل معبد الكرنك .. تونس ضيف شرف مهرجان الأم المثالية بمصر

معبد الكرنك صورة
معبد الكرنك "صورة أرشيفية"

أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التونسية، في تصريح إعلاميّ، أنّه تمّ اختيار الجمهوريّة التونسيّة ضيفة شرف الدورة السابعة للمهرجان الدّولي للأمّ المثاليّة التي ستلتئم يوم 3 مايو 2023 بساحة معبد الكرنك بالأقصر بجمهوريّة مصر العربيّة.

وأوضحت في تصريح نشرته الصحف التونسية، على هامش انعقاد موكب إطلاق الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع، الذي أشرفت عليه اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، أن لجنة تنظيم المهرجان الدولي للأمّ المثالية ستحتفي بالتجربة التونسيّة في المجال الأسري وستسلط الأضواء على خصائص المقاربة التونسية وما تعتمده من برامج وآليات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأمهات ودعم قدراتهنّ على التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال.

وأفادت بأنها ستلقي كلمة تونس في حلقة نقاشيّة حول "المرأة العربيّة، تمكين وإنجاز بين تحديّات الحاضر وطموحات المستقبل" تنظمها جامعة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة ومؤسسة مشوار التنمويّة، وتشارك فيها مجموعة من الباحثات المصريّات والباحثة التونسيّة هاجر خنفير.

وأضافت أنه سيتم خلال فعاليّات المهرجان، وباعتبار تونس ضيفة شرف، تكريم الأم المثاليّة، مرشّحة تونس، السيّدة سامية ملّوش وتقديم شهادة أم تونسيّة حاضنة للأطفال فاقدي السند من قرى س و س، مبيّنة أن تونس رشّحت سامية ملّوش من بين سير ذاتيّة لقائمة طويلة لـ 13 مترشحة من عدد من ولايات تونسيّة للقب الأمّ المثاليّة من مختلف ولايات الجمهوريّة.

وأفادت بأنّ المهرجان الدولي للأمّ المثاليّة برمج حصّة مسائيّة خاصّة بتونس تتضمّن فقرات تنشيطيّة وثقافيّة للتعريف بالموروث التونسي والترويج لصورة تونس من خلال عرض أشرطة وثائقيّة ومطويات وفقرة شعريّة حول الأمّ يؤمنها الشاعر محمد الغزّي.

تونس الام المثالية مهرجان معبد الكرنك الأقصر

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