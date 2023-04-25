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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يوجه ضربة قوية لـ الروبل الروسي.. واليوان الصيني يتفوق على الأخضر

صدى البلد

انخفض الروبل الروسي، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي واليورو، لكنه ارتفع مقابل اليوان الصيني، وظل ثابتًا، بعد بيانات التداول.

وارتفع سعر صرف الدولار عن طريق التسويات "غدا" عند 16.06 بتوقيت موسكو بمقدار 27 كوبيل، إلى 81.60 روبل، وارتفع اليورو  بمقدار 14 كوبيل، إلى 89.87 روبل، وخسر اليوان 2 كوبيل، وتراجع إلى 11.75 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

اليوان يتفوق علي الدولار

وبلغ حجم التداول باليوان الصيني 71.2 مليار روبل مقابل 53.8 مليار لليورو و 70.6 مليار للدولار.

ارتفع الدولار مقابل الروبل بنسبة 0.3٪، وانخفض اليوان بنسبة 0.2٪، وارتفع اليورو بنسبة 0.2٪.

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