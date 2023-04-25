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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للمصري.. الإسماعيلي يقسو على منتخب بلدنا بـ 8 أهداف وديا

لقطات من المباراة
لقطات من المباراة

حقق فريق الإسماعيلي فوزا ساحقا على فريق منتخب بلدنا فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقان عصر اليوم على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق المصري البورسعيدي فى إطار دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بثمانية أهداف نظيفة دون مقابل.

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بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من : محمد فوزي وأحمد محسن وعبدالله حسني وعماد حمدي وحمدي النقاز ومحمد عبدالسميع ومحمود الشبراوي وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومروان حمدي.

نجح الإسماعيلي فى إحراز ثلاثية خلال الشوط الأول عن طريق أحمد مدبولي و محمود الشبراوي و أحمد محسن من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى أجري الجهاز الفني تعديلا شاملا على تشكيلة الفريق حيث خاض الشوط الثانى بتشكيل مكون من : 
أحمد عادل عبدالمنعم حارسا للمرمي ومحمد عبدالوهاب ومحمد نصر ومحمد خليفة وكريم عرفات وعمر الوحش وعمر الساعى وصالح جمعه ومصطفي فارس وياو أونور وأبو بكر حمزة الجمل.

و نجح ياو أونور فى إضافة الهدف الرابع ثم كريم عرفات وأبو بكر حمزة الجمل وعمر الساعي هدفين لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثمانية أهداف نظيفة.

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