بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 9 أشخاص، اليوم "الثلاثاء"، بإصابات متفرقة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي علي طريق الإسماعيلية الزقازيق عند مدخل قرية البعالوة دائرة مركز التل الكبير.

تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية الزقازيق مدخل قرية البعالوة دائرة مركز التل الكبير.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من رفيدة رجب محمود 25 عاما، بكدمة بالساق اليمنى وجرح بالساق اليسري، وأسامة إسماعيل عبد العال 6 سنوات، باشتباه كسر بالساقين ووالده إسماعيل عبد العال إبراهيم 38 عاما، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز التل الكبير ومحمد عزت رمضان 25 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب في الحادث عزت رمضان عطية 50 عاما، ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وجرح قطعي بالساق اليمنى وهالة محمد عطية 43 عاما، مصابة بجرح قطعي 3 سم بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمدينة المستقبل، وعلي المحمدي علي 57 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسر ومقيم بالتل الكبير، واحمد رمضان عطيه 43 عاما مقيم بحي السلام ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالقدم اليسري فيما رفض مصاب النقل ويدعي محمد حسن السيد 27 عاما مقيم التل الكبير ومصاب بكدمة بالساق اليمنى.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب رئيس إسعاف الإسماعيلية وتم نقل المصابين لقسم الإستقبال والطوارئ لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم طبيه.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.