إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارتهم بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص من اسرة واحدة، اليوم الاثنين، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مدخل مدينة ابوصوير.

تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم السيارة ق.ي. ع 213 علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي امام مدخل مدينة ابوصوير.



وتم ابلاغ اللواء شريف فهي بشارة معالى محافظ الإسماعيلية الذى أمر بسرعة اسعاف المصابين وسرعة نقلهم لتلقى العلاج واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للحفاظ على حياتهم وإعادة الحركة المرورية بأمان، كما تم ابلاغ رئيس مركز ومدينة ابوصوير للمتابعة وتقديم المعاونة فى مكان الحادث بيانات المصابين.

وتبين أن المصابين هم يسري محمد الهادي ابراهيم 57 عاما مقيم القاهرة، مصاب كدمه شديده بالجبهه اليمنى، اشتباه كسر بالساعد الايمن، وهاجر يسري محمد الهادي 29عاما، مصابة اشتباه كسر والضلوع وصعوبه في التنفس، ووسف يسري محمد 16 عاما، مصاب نزيف من الانف واشتباه كسر بالانف جرح بالجبهه 4 سم،.

على الفور تم نقل جميع المصابين لقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم طبية.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

وتم الاخلاء لمستشفى الجامعة وجارى متابعة الحالات مع مديرية الصحة.