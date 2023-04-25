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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر بمحطة رفع صرف صحى الجبلايات بالسويس

اعمال الإصلاح
اعمال الإصلاح

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال إصلاح كسر بخط طرد محطة رفع صرف صحى الجبلايات  800مم GRP  بحى الجناين بالسويس.

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حيث تم  الانتهاء من إصلاح خط الطرد وذلك بعد استمرار العمل ما يقرب من 12 ساعة وعودة الأمور إلى طبيعتها واعادة ضخ المياه الى المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة منها منطقة عمر بن الخطاب – الالبان القديمة- كفر حودة – العمدة – أبوسيال- الالبان الجديدة –أبوعارف- الحطابة- سكة البنا- الجوهرى- قرية عامر ، وذلك فى إطار  سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.  


وأشار رئيس الشركة ان خط طرد محطة رفع صرف صحى الجبلايات بمنطقة الجبلايات بحى الجناين تبلغ طاقتها التصميمية 56 ألف متر مكعب يوم والتي تخدم  خمسة محطات فرعية ومنطقة السيد هاشم بمحافطة السويس  ، قد تعرض لكسر مفاجى هذا وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والمرافق المختلفة ( غاز – كهرباء – اتصالات ) مشيرًا إلي أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، كما تم الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق التى تأثرت بالانقطاع . 


وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو تليفون محمول أو من خلال رقم الواتساب 01206666240، ومن خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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