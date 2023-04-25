بعد 3 ساعات..تصرف غريب من راكب يتسبب في عودة طائرة لتل أبيب

عادت طائرة كانت متجهة من نيوارك بولاية نيو جيرسي الأمريكية إلى تل أبيب بسبب تصرف راكب على متنها وذلك بعد 3 ساعات من إقلاعها.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فقد فأجا المسؤولون عن الطائرة ركابها بالعودة إلى جهة الإقلاع بسبب الراكب.

يرجع سبب عودة الطائرة المفاجىء بعد 3 ساعات من الإقلاع إلى كون راكب الطائرة قد جلس في مقعد مضيفة الخطوط الجوية رقم 90 أثناء انتظاره لدورة المياه.

ولفت التقرير إلى أن الراكب قد رفض ترك المقعد مما دفع المضيفة إلى طلب عودة الطائرة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي دون إعلام الركاب بذلك.

شاهد عيان

وفي تفاصيل ذلك، قال أحد الركاب لموقع Ynet الإسرائيلي إنه عندما رفعت المضيفة صوتها على الراكب وطلبت منه ترك مقعدها، صاح ولم يتركه.

وأضاف شاهد العيان: "بعد ذلك أخبره أفراد الطاقم أنه إذا لم يعد إلى مقعده فستعود الطائرة إلى نيويورك".

وتابع شاهد العيان أن الركاب لم يتم إخطارهم بتغيير المسار وتفاجأوا برؤية الطائرة قد غيرت مسارها في منتصف الطريق فوق المحيط الأطلسي.