مطار القاهرة يحقق أعلى معدل تشغيل باستقباله 82 ألف راكب

شهد مطار القاهرة الدولي، أمس الاثنين 24 أبريل، أعلى معدل رحلات طيران ما بين السفر والوصول، على مدار أيامه، وذلك باستقبال نحو أكثر من 82 ألف راكب على مدار ساعات اليوم، من خلال صالات الركاب المختلفة.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن المطار حقق أعلى معدل في حركة التشغيل؛ حيث استقبل نحو 612 رحلة جوية على مدار اليوم، ما بين وصول وسفر، على متنها أكثر من 82 ألف راكب.

يأتي هذا في الوقت، الذي تشهد فيه المطارات المصرية الداخلية أيضا، زيادة في عدد الرحلات الجوية؛ بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تسهيلات خاصة لجميع الركاب المسافرين والقادمين من وإلى الخارج.

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المطارات المصرية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كل التيسيرات اللازمة للركاب المسافرين، والتنسيق الجيد مع كافة الجهات العاملة بالمطار أيضًا لضمان تسهيل الخدمات وإجراءات الركاب.