عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ملاطية

تركيا .. زلزال قوي
تركيا .. زلزال قوي يضرب ملاطية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بوتورغ في ملاطية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 11.34 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذرت مجموعة من العلماء بجامعة جنوب كاليفورنيا، بعد تحليلهم لزلزال كهرمان مرعش المدمر الذي وقع في 6 فبراير، من وقوع زلزال جديد بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر.

وبينما كانت تركيا تحاول مداواة جراح الزلازل في كهرمان مرعش، جاءت مجموعة من العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى المنطقة وأجروا بعض التحقيقات.

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بلغت 130%.. تركيا تفرض رسوما باهظة على واردات الحبوب

وأعلنت المجموعة، أنه لم يكن هناك كسر في جزء من خط الصدع الذي تسبب في حدوث الهزات الأرضية القوية.

وأشار علماء أمريكيون إلى أن هذا الوضع قد يتسبب في حدوث زلزال آخر.

وبالإشارة إلى منطقة بوترج في ملاطية، قرر الخبراء أنه قد يحدث هناك تحول عبر خط المقاطعة.

زلزال مقياس ريختر إدارة الكوارث والطوارئ ملاطية بوتورغ تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

لمدة أسبوع مجانا.. 12 طبيبا مصريا يذهبون إلى ناميبيا لتقديم الخدمات الصحية

للسيطرة والحفاظ على هيمنة الغرب.. لافروف: العالم يستعد للحرب

إجراءات انتقامية.. مرسوم عاجل من بوتين ضد الدول غير الصديقة

روسيا: لا يوجد جدول زمني للتسوية في أوكرانيا

إعلان عاجل من روسيا بشأن اندلاع الحرب العالمية الثالثة

روسيا تعلق على انسحاب إسرائيل من اجتماع مجلس الأمن حول فلسطين

بسبب القرم.. أوكرانيا تعرض على ماكرون التخلي عن مدينة بوردو

شهيد الواجب.. السفير التركي بالقاهرة ينعى مساعد الملحق الإداري المصري في السودان

ترشيحاتنا

سيناريو أفغانستان يتكرر.. اعتراف أمريكي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

مواطن عائد من السودان: شعرنا بعظمة مصر بمجرد صعود الطائرة

ذهبوا بحثا عن مغامرات.. مقتل 10 فرنسيين في الفيلق الأجنبي بـ أوكرانيا

الداخلية يحقق فوزا غاليا على فيوتشر في الدوري

تامر حسني وعمرو دياب ومحمد رمضان الأبرز.. قائمة حفلات شهر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر كبار السن: فقدان الوزن يؤدي للموت

ميسي في حيرة الدوري السعودي أم برشلونة؟.. وباريس سان جيرمان لم تجدد

لهذه الأسباب.. أسوأ طريق في بريطانيا يثير حالة من الغضب.. صور

بعد 3 ساعات..تصرف غريب من راكب يتسبب في عودة طائرة لتل أبيب

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ