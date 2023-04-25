تركيا.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب ملاطية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بوتورغ في ملاطية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 11.34 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذرت مجموعة من العلماء بجامعة جنوب كاليفورنيا، بعد تحليلهم لزلزال كهرمان مرعش المدمر الذي وقع في 6 فبراير، من وقوع زلزال جديد بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر.

وبينما كانت تركيا تحاول مداواة جراح الزلازل في كهرمان مرعش، جاءت مجموعة من العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى المنطقة وأجروا بعض التحقيقات.

وأعلنت المجموعة، أنه لم يكن هناك كسر في جزء من خط الصدع الذي تسبب في حدوث الهزات الأرضية القوية.

وأشار علماء أمريكيون إلى أن هذا الوضع قد يتسبب في حدوث زلزال آخر.

وبالإشارة إلى منطقة بوترج في ملاطية، قرر الخبراء أنه قد يحدث هناك تحول عبر خط المقاطعة.