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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزالا جديدا في أنطاكيا في التركية.

وتستمر الهزات الارتدادية بعد الزلازل التي حدثت في كهرمان مرعش في 6 فبراير.

وفي وقت سابق، حذرت مجموعة من العلماء بجامعة جنوب كاليفورنيا، بعد تحليلهم لزلزال كهرمان مرعش المدمرة الذي وقع في 6 فبراير، من وقوع زلزال جديد بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر.

وبينما كانت تركيا تحاول مداواة جراح الزلازل في كهرمان مرعش، جاءت مجموعة من العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا إلى المنطقة وأجروا بعض التحقيقات.

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وأعلنت المجموعة، أنه لم يكن هناك كسر في جزء من خط الصدع الذي تسبب في حدوث الهزات الأرضية القوية.

وأشار علماء أمريكيون إلى أن هذا الوضع قد يتسبب في حدوث زلزال آخر.

زلزال إدارة الكوارث والطوارئ زلازل تركيا

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