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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفورمال.. درة تخطف الأضواء في أحدث إطلالة عبر انستجرام| شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها من رحلتها الأخيرة بباريس عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

وظهرت درة في الصور بإطلالة فورمال متميزة، مرتدية بدلة سوداء أنيقة ومحتشمة ومعتمدة علي الميكب الترابي الذي أبرز جمال وجهها، وانسدال خصلات شعرها السوداء.

 

يشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، سارة سلامة، سيدرجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه،ياسرالزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى.

 وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.

المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

درة

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