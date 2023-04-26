سحب مُودعوه 100 مليار دولار.. الانهيار يهدّد ثالث بنك أمريكي

هوت أسهم مصرف "فيرست ريبابليك" الأمريكي، الثلاثاء، بعد سحب مودعيه نحو 100 مليار دولار منه الشهر الماضي، وسط مخاوف من تحوّله إلى ثالث بنك ينهار بعد "سيليكون فالي"، و"سيجنيتشر".

وقال البنك، إنه لم يتمكن من وقف نزيف الودائع إلا بعد تدخل عدد من المصارف الكبرى لإنقاذه، وإيداعها 30 مليار دولار غير مؤمنة، لكن المستثمرين ظلوا متشككين بشدة بمصير "فيرست ريبابليك".

ومن المرجح أن يشهد البنك تراجعًا لسنوات، وفي حال الاستحواذ عليه، ستؤدي أي عملية شراء له إلى خسارة فورية للمشتري.

وأوضح البنك أنه يخطط لبيع الأصول التي لا تحقق أرباحًا، بما في ذلك القروض العقارية ذات الفائدة المنخفضة التي قدمها للعملاء الأثرياء.

كما أعلن المصرف عن خطط لتسريح ما يصل إلى ربع قوته العاملة، والتي يبلغ مجموعها نحو 7200 موظف، بحلول نهاية عام 2022.

ويعاني مصرف "فيرست ريبابليك" منذ انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيجنيتشر"، أوائل مارس الماضي، حيث تزايد قلق المستثمرين والمودعين من احتمال عدم بقاء البنك ككيان مستقل لفترة أطول.