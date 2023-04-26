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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها للمساعدة في تسوية الوضع بالسودان

علم روسيا
علم روسيا

أكدت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيجنييفا، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع الحالي في السودان.

وقالت يفستيجنييفا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نحث الأطراف المتصارعة على التصرف بإرادة سياسية واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار.. نعتقد أن أي خلافات يمكن تسويتها على طاولة المفاوضات".

وأضافت أن روسيا ترغب في تأكيد استعدادها الثابتة لمواصلة مساعدة السودان الصديقة في التغلب على التحديات الحالية والعودة إلى مسار السلام والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، أن القوات المسلحة تنتهج سياسة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني التزم بالهدنة رغم خرقها من الطرف الآخر.

وأضاف إدريس خلال كلمة في جلسة طارئة بمجلس الأمن حول السودان، أن القوات المسلحة حرصت على تأمين المقرات الدبلوماسية من تهديدات المتمردين، داعيًا إلى ضرورة إدانة القوات المتمردة لانتشارها في المدن وتهديدها للمدنيين.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ساعدت في إجلاء رعايا العديد من الدول تحت التهديدات المعروفة، مشددًا على أن الحل يجب أن يترك للسودانيين.

وأوضح أن بلاده ترفض التدخل الخارجي، مشيرًا إلى أن السودان يمنح للجوار والإقليم الريادة في التعاطي مع أزمته.

وتابع أن الاشتباكات أثرت على الوضع الإنساني في عدد من المدن، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول للأزمة الإنسانية.

وأشار مندوب السودان إلى أن بلاده لا تزال دولة قائمة متماسكة تضطلع بأدوارها، مؤكدًا أن هروب السجناء أمر مقلق لأن بعضهم متهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب.

واستطرد أنه يجب وقف هجمات قوات الدعم السريع على المقار الحكومية، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحا للمليشيا المتمردة للانضمام للجيش.

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