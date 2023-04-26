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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم مركبة فضائية على سطح القمر قبل هبوطها بوقت قصير

صدى البلد

رجحت شركة الفضاء اليابانية الناشئة (اي سبيس) Ispace تحطم مركبة الفضاء التابعة لها على سطح القمر بعد محاولة هبوطها اليوم الأربعاء، لتتبدد بذلك آمال (اي سبيس) في أن تصبح أول شركة خاصة في العالم تصل إلى سطح القمر.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشركة التي مقرها طوكيو القول في بيان إنها فقدت الاتصال بالمركبة الفضائية، التي تم إطلاقها على متن صاروخ طورته شركة SpaceX الأمريكية في ديسمبر الماضي، قبل وقت قصير من محاولتها الهبوط على القمر في الساعات الأولى من اليوم.

وأضافت الشركة في بيانها إن البيانات تشير إلى أن الوقود المتبقي في المركبة الفضائية كان ينفد وزادت سرعة هبوطها عن المعدل الطبيعي بعد ذلك بوقت قصير وهناك احتمال كبير أن المسبار هبط في نهاية المطاف بشدة على سطح القمر.

وقال تاكيشي هاكامادا، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إنه على الرغم من عدم تحقيق هبوط ناجح على سطح القمر هذه المرة “نعتقد أننا قد أنجزنا بالكامل أهمية هذه المهمة، بعد أن اكتسبنا قدرًا كبيرًا من البيانات والخبرة من خلال قدرتنا على تنفيذ مرحلة الهبوط”.

وقال هاكامادا، خلال مؤتمر صحفي، في وقت لاحق من اليوم،: إن المهمة كانت "خطوة كبيرة إلى الأمام" لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

فيما أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الحكومة ستواصل دعم برامج الفضاء من قبل الشركات الناشئة.

وغرَد رئيس الوزراء الياباني، على “تويتر”: "سنواصل دعم التحدي الذي لا ينتهي للشركات اليابانية الناشئة في الفضاء".

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