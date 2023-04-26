بريطانيا تكشف عدد مواطنيها الفارين من السودان





قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافيرمان، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة قد أجلت 200-300 من مواطنيها من السودان الذي يعاني من نزاع عنيف.

وأضافت برافيرمان، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، أن "عملية مكثفة" كانت جارية لمساعدة البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل في بلد شمال إفريقيا.

وتابعت "نتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 200 إلى 300 شخص تم نقلهم من السودان في الرحلات القليلة الماضية، لكننا نبدأ الآن عملية مكثفة".

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية إلى أن 1000 جندي يشاركون في عمليات إجلاء الرعايا من السودان

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في قبرص في وقت متأخر من المساء إن طائرة ركاب تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مع حوالي 40 مدنيا على متنها هبطت في جزيرة قبرص يوم الثلاثاء.

وبدأت بريطانيا إجلاء واسع النطاق لمواطنيها يوم الثلاثاء، بعد دول أخرى في إخراج الناس من السودان حيث قتلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل.

وقدرت الحكومة أن حوالي 4000 بريطاني كانوا عالقين في السودان.