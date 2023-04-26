ختام الدورة التدريبية للفتيات على التفصيل والحياكة بقنا

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، الدورة التدريبية التى تم تنفيذها بوحدة التدريب الثابتة الموجودة بنجع حمادى داخل المحافظة، لعدد 15 فتاة على مهنة التفصيل والحياكة بواقع 200 ساعة تدريبية ، وذلك بعد انتهاء الجانب النظرى والعملى للتدريب وتنظيم الاختبار النهائى وحصول المتدربات على شهادات إتمام التدريب .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب تتناسب مع متطلبات سوق العمل ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة بعد الإنتهاء من التدريب للراغبين من الشباب داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.

تلقى الوزير ، تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية أوضح فيه عقد الإختبارات النهائية للبرنامج التدريبي؛ بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية ، وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية ، وعبدالحكيم عامر مدير منطقة عمل نجع حمادي ، وعبدالرحيم على مدير الوحدة الثابتة بنجع حمادى ، ومحمود عسكر مدير مكتب تفتيش العمل بنجع حمادي .

وأكد ان هناك العديد من فرص التدريب على العديد من المهن التى توفرها المديرية مجاناً للشباب من ابناء المحافظة .

وأضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين في الحصول على الفرص التدريبية المتاحة من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى أو الوحدات الثابتة التابعة للمديرية ، وكذلك في إدارة بحوث العمالة والتدريب ، ويوفر التدريب تامين صحى ضد الإصابات للمتدربين ، وكذلك جميع الأدوات اللازمة للتدريب مجاناً .

كما يحصل المتدربين في ختام كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل داخل شركات القطاع الخاص والإستثمارى .

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