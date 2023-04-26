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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

الفنان العالمي توم
الفنان العالمي توم هانكس

تفاجأ الجميع بوجود الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في مصر، تحديدًا في حي الزمالك بالقاهرة، ليتساءلوا عن وجهته القادمة خلال الزيارة وإذا كان موجودًا في مصر منذ فترة دون علم أحد.

 

قبل زيارتهما لمطعم في الزمالك .. أين كان توم هانكس وزوجته ريتا؟


عيد الفصح

لكن يبدو أن توم هانكس وريتا موجودان في مصر قبل يوم أو اثنين، حيث نشرت صحيفة “جريك تايمز” اليونانية ، الأسبوع الماضي كواليس وجود توم هانكس زوجته ريتا في اليونان للاحتفال بعيد الفصح، حيث ظلا في اليونان منذ يوم 15 أبريل.

ولمتابعة المزيد حول وجود الفنان العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في مصر.. تابع الفيديو جراف التالي

توم هانكس ريتا ويلسون ريتا ويلسون في مصر حي الزمالك جريك تايمز اليونانية عيد الفصح

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