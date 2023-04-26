توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

تفاجأ الجميع بوجود الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في مصر، تحديدًا في حي الزمالك بالقاهرة، ليتساءلوا عن وجهته القادمة خلال الزيارة وإذا كان موجودًا في مصر منذ فترة دون علم أحد.



عيد الفصح

لكن يبدو أن توم هانكس وريتا موجودان في مصر قبل يوم أو اثنين، حيث نشرت صحيفة “جريك تايمز” اليونانية ، الأسبوع الماضي كواليس وجود توم هانكس زوجته ريتا في اليونان للاحتفال بعيد الفصح، حيث ظلا في اليونان منذ يوم 15 أبريل.

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