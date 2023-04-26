الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل في مزرعة دواجن بالإسماعيلية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل نشب في مزرعة دواجن، بمنطقة عزبة الزقازيق بقرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، بورود بلاغ عن نشوب حريق هائل فى مزرعة دواجن بعزبة الزقازيق بقرية الرياح دائرة مركز القنطرة غرب، ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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