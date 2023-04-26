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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة مطروح": تنظيم قافلة طبية لمدة 4 أيام بقرى ونجوع واحة سيوة

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرى (ابوشروف- أم الصغير- مشندت- بهي الدين) بمركز سيوة، وذلك على مدار ٤ أيام من ١ حتى ٤ من مايو وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

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من جانبه، أوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل  وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "أطفال- باطنة- نساء- تنظيم أسرة- جراحة- أسنان- قلب وأوعيه دموية- الجلدية- أنف وأذن". 

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح.

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