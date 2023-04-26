موعد مباراة الأهلي وفيروفيارو الموزمبيقي ببطولة الـ bal للسلة والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع فريق فيروفيارو الموزمبيقي في أول لقاءاته ببطولة افريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 26 أبريل حتي 6 مايو القادم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، علي صالة الدكتور حسن مصطفى وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لتحقيق بداية قوية في رحلته الأفريقية والتي يخوضها بعد التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش على تجهيز اللاعبين لها بشكل مناسب، خلال مران الفريق أمس والذي اقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.