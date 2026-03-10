محافظ البحر الأحمر يستمع لشكاوى المواطنين .. ويؤكد: هدفنا تذليل العقبات

استمع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين من مختلف مدن المحافظة، وذلك خلال لقاء خُصص لبحث المشكلات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البحر الأحمر بالمواطنين، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة للمشكلات التي يعرضها المواطنون في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الشكاوى والطلبات المتنوعة التي تقدم بها المواطنون، والمتعلقة ببعض القضايا الخدمية والإدارية والاجتماعية، حيث وجه الجهات التنفيذية المختصة بدراسة كل حالة على حدة، وبحث سبل التعامل معها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، باعتباره أحد أهم الوسائل للتعرف على احتياجاتهم الفعلية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف مدن المحافظة.

وأكد الدكتور وليد البرقي في ختام اللقاء حرصه على استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على حلها في إطار القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الجميع.

حضر اللقاء ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، والعميد أركان حرب محمد السيد طلبة المستشار العسكري بالمحافظة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الصحة، و مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء إيهاب شنن مدير عام إدارة البيئة، وعلي إبراهيم مدير مكتب خدمة المواطنين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.