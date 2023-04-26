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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 8 آلاف لتر من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بِالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

تلقى  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق  مع الجهات الأمنية والمعنية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات أسفرت اليوم "الأربعاء" عن تحرير 165 محضر تموينى متنوع ما بين 89 مخالفات مخابز و76 مخالفات أسواق بنطاق المحافظة  ، لافتاً إلى أنه تم ضبط كمية قدرها (3520) لتر بنزين 80 وكمية قدرها (4600) لتر سولار بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بشطانوف مركز أشمون  وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء ، وقد تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المديرة المسئولة عن المحطة لتلاعبها في كميات المواد البترولية المثبتة في الدفاتر الخاصة بالمحطة .

وأضاف أنه تم تحرير محضر جنح بمركز الشهداء ضد المدير المسئول عن محل لتجارة لعب الأطفال بناحية شارع بورسعيد لحيازته (2400 ) قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في الأسواق .

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 ويواصل رؤساء الوحدات المحلية  و بالتعاون التام  مع الإدارات التموينية  مرورهم  الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

المنوفية مديرية التموين محافظ المنوفية السوق السوداء التجارة الداخلية تموين السيارات

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