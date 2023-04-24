محافظ المنوفية: إزالة فورية لمقابر مخالفة بكفر داود وحالات تعد خلال أجازة العيد

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (9) مقابر مخالفة بناحية كفر داود بالسادات تم رصدها من خلال فرق الرصد الميداني وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار إلى أنه خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، تم تنفيذ إزالة فورية لـ (16) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة علي مساحة إجمالية ( 15 قيراط و 19 سهم ) ، مؤكداً استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع القري والمراكز والنجوع والتصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .

وتضمنت الإزالات الفورية تنفيذ (3) حالات تعدي بمركز شبين الكوم على مساحة 4 قيراط و 9 أسهم ، حالتين بمركز قويسنا علي مساحة قيراط و 12 سهم ، (6) حالات تعدي بمركز أشمون على مساحة 3 قيراط و 7 أسهم ، فيما تم تنفيذ إزالة فورية بمركز تلا علي مساحة 7 أسهم ، وحالة تعدي أخرى بمركز الشهداء على مساحة 8 قيراط ، حالتين تعدي بمركز منوف علي مساحة 4 قيراط و 14 سهم ، حالة تعدي بمركز السادات على مساحة 10 أسهم ، وتم تحرير محاضر لتلك المخالفات ومعاقبة المخالفين .



وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة .