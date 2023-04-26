ارتفاع عدد ضحايا طائفة "الجوع لمقابلة يسوع" في كينيا إلى 95 وفاة

قالت السلطات الكينية، إن عدد ضحايا طائفة "الجوع لمقابلة يسوع" في كينيا ارتفع إلى 95 شخصا بعد عثور الشرطة على جثث 5 أطفال آخرين اليوم الأربعاء.

وتقلت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين: " إنه تم استخراج جثث خمسة أطفال من قرية شقول، ونتيجة لذلك ارتفع عدد ضحايا الطائفة إلى 95 ضحية".

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الثلاثاء، نقلا عن الشرطة، أنه تم تعليق البحث عن رفات ضحايا الطائفة الدينية المتطرفة في شمال كينيا بسبب اكتظاظ المشرحة في مدينة ماليندي بمنطقة كيليفي.

وفي وقت سابق، عثرت الشرطة على جثث لحوالي 17 شخصا وذلك في مدينة ماليندي وهي بلدة ساحلية مطلة على المحيط الهندي، وتعد تلك الجثث ذات صلة بجماعة دينية في كينيا يزعم أن قسيسها، ماككنزي نتنجي، طلب من الأعضاء تجويع أنفسهم "لمقابلة يسوع".