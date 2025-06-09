جوناثان تاه وتوم بيشوف يدعمان قائمة بايرن ميونخ في مونديال الأندية

أعلن بايرن ميونخ عن إشراك لاعبيه الجدد جوناثان تاه وتوم بيشوف في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتوصل بطل ألمانيا إلى اتفاقات مع باير ليفركوزن وهوفنهايم لتفعيل عقدي اللاعبين الدوليين مع بداية البطولة.

وصرح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ قائلا: "يسعدنا التوصل إلى اتفاق مع ليفركوزن وهوفنهايم، وانضمام جوناثان وتوم إلى فريقنا، سيعزز كلاهما خياراتنا في كأس العالم للأندية، نحن جميعًا متحمسون جدًا لهذه البطولة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نريد أن يكون لنا دور في تحديد اللقب.

موعد سفر بايرن ميونخ



وسيسافر الفريق إلى الولايات المتحدة غدًا للتحضير لكأس العالم للأندية في أورلاندو. تنطلق البطولة في 14 يونيو، حيث سيواجه بايرن ميونخ أولاً بطل نيوزيلندا أوكلاند سيتي في المجموعة الثالثة في 15 يونيو في سينسيناتي، ثم بوكا جونيورز بوينس آيرس من الأرجنتين (19 يونيو في ميامي) وأخيراً بطل البرتغال القياسي بنفيكا لشبونة 24 يونيو.