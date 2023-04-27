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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الشعب الجمهورى: توجيهات الرئيس برفع موازنة الدعم تعكس إحساسه بالفئات الأكثر احتياجا

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري

وجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار.

رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية 

وقال “أبو هميلة” لـ"صدى البلد" إن توجيهات الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار تعكس احساسه بالفيئات الاكثر احتياجا والطبقات الموتوسطه المستفيده من الدعم.

 

وتابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى حديثه قائلا:" كنت اتمني ان تدرس الحكومه وبشكل عاجل تحويل الدعم العيني  الي دعم نقدي وانا واثق ان ذلك النظام سيقضي علي الفساد في منظومه الدعم بشكل عام وسيوفر للدوله عشرات المليارات من الجنيهات من اموال الدعم التي تاخذ اكثر من ثلث الموازنه.

الرئيس السيسي مجلس النواب الأكثر احتياجا أموال الدعم الحماية الاجتماعية

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