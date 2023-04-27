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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يخسر بهدفين أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

تعرض فريق برشلونة للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول لفريق رايو فاليكانو عن طريق ألفارو جارسيا في الدقيقة 19، ثم أضاف توريس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وسجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
 

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أراوخو - ألونسو - كوندي - بالدي 

خط الوسط: بيدري - دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفيسكي - رافينيا 

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

برشلونة رايو فاليكانو الدوري الإسباني تشكيل برشلونة ترتيب الدوري الاسباني

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