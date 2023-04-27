حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر وتهديدات عدم إقامة المباراة

كشف الاعلامي أحمد شوبير حقيقة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر المقرر إقامته أمام الأهلي يوم 5 مايو الشهر المقبل.

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1: على مسؤوليتي الشخصية موقف كهربا في المشاركة او عدمها لن يؤثر على إقامة لقاء السوبر، او انسحاب أحد طرفي المباراة “الأهلي والزمالك”.

وأضاف شوبير أن الاتحاد المصري لكرة القدم الوحيد الذي بيده قرار إيقاف او استمرار مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وتابع: ليس لأحد الأحقية لقول فلان يشارك أو لا، والتحريض على افتعال الأزمات أمر خاطئ في الكرة المصرية.

وأكمل: الحكم بإيقاف كهربا او الرد على العقوبة بعد مباراة السوبر هو قرار اتحاد الكرة، حتى إذا قرر اتحاد الكرة عقد جلسة للحكم يستطيع الأهلي وقتها أن يطلب التأجيل.