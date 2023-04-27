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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء عملية إجلاء العراقيين من السودان

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف، اليوم الخميس، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية العراقية  بأن الحكومة العراقية قامت بإرسال طائرتان  مخصصتان لإجلاء الجالية العراقية من السودان في مطار بورتسودان.

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، في وقت سابق من اليوم، عن بدء المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية في السودان فجر اليوم.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية السفير أحمد الديك، إن المرحلة الثالثة من عملية إجلاء جاليتنا من الخرطوم، بدأت بدخول ما يقارب 226 مواطنا وطالبا من أبناء شعبنا من خلال العبور بالأراضي المصرية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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