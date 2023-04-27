مسرحية ومش هتخلص|تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على الانسحاب من كأس السوبر

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، علي انسحاب نادي الزمالك من مباراة كأس السوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد عيد عبد الملك: “عمر ما المسرحية اللي شغالة دي هتخلص غير لما يبقي في تكافؤ فرص للصغير والكبير وتوصل لمنافسة حقيقية ومفيش اتحاد او اي منظومة هتنجح وهي ماشية في اتجاه واحد فقط ..‏وتحس إنهم مجبرين !! ‏الكرة في مصر متأخرة 100 سنة وهتتأخر كمان وكمان”.

وتابع: “لو أنا مسؤول في نادي الزمالك هنسحب من بطولة السوبر مهما كانت العواقب بس أنا ما أعتقدش أنه ممكن يحصل ولو حصل هدعم القرار رغم اختلافي مع اللي بيدير”.

فوز الزمالك

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدف مساء أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في استاد القاهرة.