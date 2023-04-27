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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تجلي 936 شخصا من رعاياها في السودان

صدى البلد

أفادت وزراة الخارجية الفرنسية في نبأ عاجل أنها قامت بإجلاء 936 شخصا من السودان حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: نفذنا المزيد من عمليات الإجلاء من السودان عبر الفرقاطة "لورين" .

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وكان قد أعلن الجيش السوداني، امس الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تسلم مبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

وتتلخص المقترحات  في:


-تمديد الهدنة الحالية إلي 72 ساعة إضافية.

-إيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والمليشيا المتمردة إلي جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وأبدى القائد العام موافقته المبدئية على ذلك وشكر ممثلي المنظمة علي مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.

 

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