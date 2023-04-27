بسبب فرنسا.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على مشتريات الذخيرة لأوكرانيا

فشلت دول الاتحاد الأوروبي، في الاتفاق على مشتريات مشتركة من الذخيرة لأوكرانيا، بسبب موقف فرنسا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية روسية.

وتتزايد التوترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب سلوك فرنسا، التي تمنع عمليات الشراء المشتركة للذخيرة.

وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي"حتى لو كان إنتاج الذخيرة يقع في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وبارود الذخيرة يأتي من كوريا الجنوبية، فإن فرنسا لا تريد الموافقة".

وأضاف دبلوماسي آخر "يعتقد بعض الناس أنه لا داعي للعجلة بينما تنزف أوكرانيا".

وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد نشر رسالة دعا فيها وزراء دفاع 27 دولة إلى الاهتمام بهذه المشكلة.